".... en noemt het daarna een “cartoon”."

Eh....... nee, een cartoon is iets dat 'getekend' is, en op een bepaalde manier satirisch is. Dat is dit geen van beide. Ik herinner me van heel lang geleden een scene van Bart de Graaf, waarin koeien opgeblazen werden, en Bart hard ging lachen; dat had door het feit dat het totaal 'over the top' was, inderdaad iets grappigs. Of de oude Monty Python scene waarin John Cleese een andere Python neerschiet omdat hij hem aanviel met een banaan.

Deze stunt van Sait Cinar - werkelijk nog nooit van gehoord; moet dat een BNer allochtoon voorstellen of zoiets? - heeft dat allemaal niet: geen humor, geen satire, geen persiflage, geen poging een soort misstand op ludieke wijze aan de kaak te stellen....... Haat, ontzettend veel haat, dat wasemt wel uit deze 'footage' naar boven.

Valt het onder de VvMU? Of is het strafbaar? Ik heb eigenlijk geen idee. Zelf zou ik zeggen: het is op het randje, maar misschien al met één, nee, met twee tenen eroverheen. Het kan m.i. uitgelegd worden als een oproep tot geweld, niet omdat deze onaangepaste buitenlander het met zoveel woorden zegt, maar wel omdat hij een soort voorbeeld geeft voor wat bepaalde lieden in die achterlijke moslimkringen als een uitnodiging kunnen uitleggen om het in het 'echie' in de praktijk te brengen.

Dat de beste man 'ziek' is en in het westen niet thuishoort lijkt me een 'foregone conclusion'.