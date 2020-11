Zondagavond dook via deze webzijde een video op van Sait Cinar die met een vuurwapen op een grote foto van het hoofd van Geert Wilders schiet en verklaart dat het een "cartoon" is. Ook los van 's mans misdaad tegen de kunsten, is het tafereeltje reden voor Geert Wilders om aangifte te doen. Dat vertelt hij tegen Teletekst, dat met de PVV-leider appte faxte nadat ze de video op GS gezien hadden. Het zal weinig uithalen: Sait is vermoedelijk al enkele jaren in Turkije.

Waarom? Nou. Voor de jonge lezertjes hier: Sait maakt zich al jaren ongeliefd. Het begon met een rijschool "Altijd Geslaagd", waarin hij iedereen een slagingsgarantie bood en daarmee ofwel zijn leerlingen oplichtte, ofwel fraudeerde met CBR-examens. In 2013 maakte het PowNews er de eerste repo over. Daarna werd Rijschool de Vijfde Colonne al snel een begrip. Said sloeg door, stond in 2014 binnenshuis op denkbeeldige zionisten te schieten met een echt wapen en deed zelf aangifte tegen Wilders. Het legde hem windeieren, want zijn Camaro werd geveild door Domeinen (en was dus in beslag genomen). Dat zat 'm niet lekker: het was de schuld van iedereen & GeenStijl en in 2015 dreigde hij - vanuit Turkije - met een aanslag, op je moeder, nadat hij eerder de aanslag op Hebdo al verheerlijkt had. Ook Mohammed Bouyeri is een makker van 'm. Hij werd opgepakt en weer vrijgelaten (2016), liet in 2017 vanuit Turkije weer eens wat horen en begin dit jaar gaf hij nog virusadvies. En nu dus die "Wilderscartoon". Herkent u het patroon?

Maar goed. Hij zit dus vermoedelijk in Turkije en kan tuigvloggen wat ie wil. Maar als Sait ooit nog eens voet op Schiphol zetten, hopen we dat er zo veel rooie vlaggetjes achter zijn naam opduiken dat hij door zes man KMar uit het toestel wordt geplukt, na een anale visitatie van twee paar handen van de bolletjesslikkerspost en met achttien tegelijkertijd ingebrachte coronastokjes in zijn enorme neus horizontaal per dwangbuis naar het Strafhof in Scheveningen wordt afgevoerd. Alwaar ze de voordeur voorbij rijden en hem bij eb aan een paal onder de Scheveningse pier vastbinden. En niet met vrij zicht, maar met zijn neus richting een windmolenpark op zee. DAT zal 'm leren.