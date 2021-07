Dit gaat echt om controle over ons geld.

Zeker, het is gemakkelijk om te pinnen. Vooral voor de banken. Die automaten en het vullen en beschermen kost geld.

Veel mensen denken er ook zo over en realiseren zich totaal niet wat geld eigenlijk is. Het is niet iets van waarde. Dat muntje en dat briefje zijn echt niet gelijk aan de waarde die er op staat. Het is VERTROUWEN. Namelijk vertrouwen dat mensen onderling goederen en diensten kunnen uitwisselen met een systeem van geld. Vroeger ging het direct met ruilhandel en dat is omslachtig.

We vertrouwen er op dat een briefje van 50 euro ook die waarde heeft. De winkelier vertrouwd er op dat hij dat briefje van 50 euro weer kan gebruiken om een andere transactie van 50 euro te doen enz, etc, unz.

Met een pasje is dat net zo, maar je hebt veel minder te zeggen over je geld en vertrouwen zal er door verminderen. Banken kunnen in principe voorkomen dat mensen geld van de bank halen wanneer cash niet meer bestaat. Er is dan volledige controle over uw bezit en dat is buitengewoon gevaarlijk met een onbetrouwbare overheid.