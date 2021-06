Kan iemand mij uitleggen waarom banken op dit moment hypotheken verstrekken voor woningen die normaal 2 ton waard zijn/waren en nu al 330.000 euro??

Er komt natuurlijk een moment dat de huizenprijzen gaan zakken (zoals in 2014 volgens dat artikel wat ik net zat te lezen)... dus komen straks niet ontzettend veel huiseigenaren in de problemen omdat hun huis 1 ton (of meer) in waarde is gezakt.... zelf heb ik een huurhuisje wat ver onder de 500 euro p/m zit, voor dat geld woon ik dus maar heb geen onkosten zoals lekke daken, nieuwe CV, kozijnen, dubbel glas en noem maar op. (mijn huurhuisje is geheel gerenoveerd en heeft mij geen cent gekost)

Toen ik begon met mijn gezin (rond 1980) was de hypotheekrente 12% en vond ik dat teveel geld, had ik echter toen een huis gekocht (waar ik dus mee bezig was)... een ruime 1 gezinswoning met serre en b.j. 1930 en moest 150.000 Gulden kosten (in de Randstad) had dit nu 500.000 euro (1,2 Miljoen Gulden) waard geweest en zou al geheel betaald zijn.

Ik vraag mij nog steeds af of ik mij NU hard voor mijn kop moet slaan of niet.