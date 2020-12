Het Openbaar Ministerie moet Ralph Hamers gaan vervolgen vanwege zijn rol in de grote witwasaffaire bij ING, waar u volgens ING niet zo'n hoge toon over mag aanslaan. U kent Ralph Hamers nog wel als de man die een salaris van drie miljoen euro zou krijgen en dat toen na allerlei OPHEF toch niet kreeg. Nou, die Ralph Hamers dus, die vervolgens voor veel meer geld naar het Zwitserde UBS overstapte, kan voortaan door het leven als Ralph H. dankzij een artikel 12-procedure van Pieter 'honderdduizend slachtoffers' Lakeman. En terecht. Als je de baas bent van een criminele bende, dan hoor je in een net land als een crimineel behandeld te worden.

"Het hof acht de vervolging ook nodig om de navolgende redenen. De feiten zijn ernstig, met de bestuurder zelf is geen schikking getroffen en evenmin heeft hij publiekelijk verantwoordelijkheid genomen voor zijn handelen. Het hof acht het van belang dat in een openbaar strafproces de norm wordt bevestigd dat ook bestuurders van een bank niet vrijuit gaan als zij feitelijke leiding hebben gegeven aan ernstige verboden gedragingen. De burger moet kunnen zien dat ook dergelijk handelen door de overheid niet wordt geaccepteerd."

Zo is het maar net. Hele uitspraak daarrr.

OM heeft er helemaal geen zin in trouwens