Zit u in een restaurant aan het einde van de vakantie in eigen land, vraagt uw zoon (17) of hij ook een slokje bier mag proeven. U stemt in, want u heeft liever dat hij alcohol ontdekt onder uw toezicht dan in een schuurtje met vrienden. U geeft uw glas aan hem, hij neemt een slok en bam! Een ambtenaar verschijnt naast uw tafel en schrijft twee keer een prent uit voor honderd euro. Eentje voor u en eentje voor uw zoon. Dat zal u leren om zomaar het opvoeden in eigen handen te nemen! Vanaf 1 juli 2021 (a.k.a. vandaag) deelt de overheid boetes uit aan volwassenen die alcohol aan minderjarigen doorgeven op een openbare plek. Want minderjarigen die alcohol drinken gaan naar de hel en aangezien we de afgelopen jaren een coalitie met de C van Christelijk hadden, moet dat ten alle tijden worden voorkomen. Het is onderdeel van de nieuwe alcoholwet die er tevens voor zorgt dat uw kratjes drinkpils nu duurder zijn. Want alcohol is het nieuwe roken en zo lang mogelijk leven is het nieuwe einddoel. Of dat ook een plezierig leven is, maakt niet langer uit.