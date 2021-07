Over bier gesproken.

We moeten het eens over de definitie van bier hebben.

Want dit is misselijkmakend. (die hipsters, die!)

"Pastry stout

Na het succes van het tompouce-bier is duidelijk dat er behoefte is aan bier dat met lactose en al dan niet natuurlijke smaakstoffen uitmondt in een soort milkshake voor 18-plussers. Vaak op basis van een stevige stout en zo is de naam pastry stout inmiddels gemeengoed geworden. Ook de pastry sour en milkshake IPA rukken op."

Of deze

"– Wicked Crystal Kefir Sour Ale van Maximus (rond € 3,50 voor 33 cl, 3,9%) Moderne zogeheten kettle sours op basis van melkzuur fungeren prima als instapmodel voor het gamma aan ‘zuur bier’. In dit bier is waterkefir (gefermenteerde limonade) gebruikt als leverancier van het frisse zuur."

