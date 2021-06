Halverwege het jaar, ongeveer rond de datum waarop u de belastingen voor dit jaar bij elkaar gewerkt hebt en voor uw eigen portemonnee aan de slag gaat, wordt een hele stapel nieuwe wetten van kracht. Vanaf 1 juli mogen een heleboel dingen niet meer, worden andere dingen verplicht en wordt er natuurlijk ook enorm over uw veiligheid gewaakt, door Vadertje Staat.

VERBODEN per 1 juli:

Goedkoop BIERRR

Tot 1 juli zullen we hysterische hamsterbeelden zien van BIER, dat nog heel even het nieuwe goud cq pleepapier is. Na 1 juli is meer dan 25% stuntkorting op fris opdrinkpils (en andere alcohol) niet meer toegestaan en dat betekent dat bijna alle bieraanbiedingen zullen doodslaan.

Bier drinken met een rietje

Per 1 juli wordt bier drinken met een plastic rietje ook lastiger, want 'plastic wegwerpartikelen' worden verboden. Parkbarbecueërs en licht reizende (niet te verwarren met lichtreizende) kampeerders moeten nog snel ff de zolder of schuur volstouwen met plastic borden, bestek en - desgewenst - ballonstokjes, want die gaan samen met plastic rietjes op de verbodslijst voor "Single Use Plastics", een directive uit Brussel vanuit de European Green Deal. Hier nog een ingewikkelde infographicsoep voor ondernemers.

Gratis plastic flesjes

Plastic waterflesjes krijgen 15 cent statiegeld vanaf 1 juli. Daarvoor worden etiketten aangepast maar let op, er is een TRANSITIEPERIODE. Op flesjes die zonder statiegeld verkocht zijn, kun je natuurlijk geen 15 cent terugverdienen. Jammerdebammer, deze infographic snijdt je tijdelijke transitieverdienmodel de pas af.

Roken in rookruimtes

In de horeca zijn ze al verboden, maar in "(semi-)publieke sectoren en openbare gebouwen" worden rookruimtes per 1 juli ook ontoegankelijk gemaakt voor rokers. Althans. Rookruimtes worden niet verboden en rokers mogen ook gewoon naar binnen, maar het wordt wel verboden om in rookruimtes daadwerkelijk te roken. Waarmee rookruimtes dus feitelijk geen rookruimte meer zijn, ook al zou je ze wel rookruimte blijven noemen. Per 1 januari 2022 mogen bedrijven ook geen rookhok meer hebben.

Stroomstoten voor honden

Honden mochten al niet meer gepavlovd worden met elektriciteit en dat verbod op training met stroomstootapparatuur wordt uitgebreid naar de training van politie- en legerhonden. Er geldt alleen een uitzondering voor honden met GEHEIME MISSIES. Enorm benieuwd waar je een hond elektrisch voor moet laden voordat ie een taak kan uitvoeren nu.

Koud bellen

Prima verbod: ongevraagd opbellen voor (telefonische) verkoop mag niet meer. Wij dachten dat het al lang gebelmenietregisterd was, maar het aantal ongevraagde (en onbeschofte) telefoontjes dat nog altijd binnen komt, toont wel aan dat zo'n register totaal niet werkt. Het zal nu ook wel weinig uithalen, maar belspammers moeten in ieder geval de nummerherkenning verplicht aan laten staan. Dat blokkeert in ieder geval makkelijk, want ZE zullen toch wel blijven bellen. Met dank aan de Kamer van Doorverkoophandel, uiteraard.

WORDT DUURDER per 1 juli

AliExpress

Tot 30 juni betaal je geen btw over buiten de EU bestelde spullen onder de 22 euro. Per 1 juli betaal je daar gewoon 21% over. Dus die supergoedkope Chinese stekkertjes en kabeltjes en geheugenkaarten en mondkapjes worden iets minder supergoedkoop. Beter voor een gElIjK sPeElVeLd in de EU, duurder voor - naar verwachting - 5 miljoen consumenten die samen voor 1,4 miljard goedkope meuk uit het buitenland inklaarden zonder extra kosten. PostNL legt uit wat de nieuwe tarieven zijn.

Vakkenvullers

Het minimumloon gaat per 1 juli omhoog. Met een whoping 0,96% en daarmee nog lang niet naar de 14 euro per uur waar diverse clubs al een tijdje voor lobbyen: vanaf 21 jaar is de bodem iets meer dan een tientje per uur of 1701 euro per maand.

VERPLICHT vanaf 1 juli

Belasting betalen

Betaalachterstanden door corona bij de blauwe struikrovers? Vanaf 1 juli moet je weer belasting betalen. Althans: je kan geen uitstel meer aanvragen.

Tellerstanden opschrijven

Voor auto's al langer de norm, voor motoren volgende week ook verplicht: het registreren van kilometertellerstanden. Om fraude tegen te gaan, uiteraard. Voor auto's wordt de registratie wat strakker getrokken: ook voor reparaties/onderhoud onder de 150 piek moeten RDW-erkende garagisten de tellerbureaucratie bijwerken.

Lagere drempels en hogere fietsbrugrelingen

Goed nieuws voor oud-hoofdredacteuren van Quote: de nieuwe drempelwaarde voor (nieuw te bouwen) publiek toegankelijke gebouwen, zoals winkels en cafés wordt op 20 millimeter hoogte gemaximeerd. Ook 'trapmarkeringen' krijgen nieuwe eisen. Minder goed nieuws voor oud-hoofdredacteuren van Quote als ze ooit levensmoe zouden worden: de leuningen van fietsbruggen en -viaducten moeten omhoog naar minimaal 130 centimeter.