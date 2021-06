Toch weer even wat goed nieuws. the Woke Revolution is Eating It's Own Children ! Een zekere "influencer" en "instagram star" die zich Oli London noemt, en "identificeert" als "non binair" en "Korean" met duck(billed platypus) face en alles, terwijl het gewoon een Eiland Aap (British born) is, dus niet Aziatisch, krijgt nu uit alle hoeken kritiek wegens cultural appropriation ofziets. Omdat hij/zij/het de oogjes chirugisch heeft laten bewerken om een Aziatisch uiterlijk te krijgen.

"Amid growing criticism in the hours that followed, London tweeted: "TRANSRACIAL is a thing! I invented it! If you can be transgender you can be TRANSRACIAL. Live your life to the fullest, be who you want to be and spread love."

London also declared a "war on the woke" as they called on help from Fox News personalities Sean Hannity and Tucker Carlson, writing: "Help me speak out against the injustice I am facing, the racism & transphobia from the WOKE MOB."

*Bier en chippies pakken doet*.