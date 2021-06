Het lijkt erop dat de discussie over DE TOON ons moet afleiden van het feit dat er wederom geen ene moer is veranderd. Dit al 165 dagen demissionaire kabinet is weliswaar meerdere keren door het stof gegaan voor hun manier van werken, maar klopte dit stof van het declareerbare colbertje en ging verder als voorheen. Want als het NRC de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) op de vingers tikt vanwege het illegaal verzamelen van persoonsgegevens, dan probeert dit sneaky, afgetreden kabinet een wet om deze acties te legaliseren er snel en stilletjes doorheen te drukken. Waarbij de gebruikelijke vier weken consultatietijd voor burgers, bedrijven en instellingen om te reageren op het wetsvoorstel plots is teruggebracht tot een schamel weekje (loopt morgen alweer af) en waar het gebruikelijke persbericht achterwege blijft, zodat zo min mogelijk mensen op de hoogte zijn van dit voorstel. Gelukkig waren BoF & Co scherp genoeg om dit te doorzien. Want voor de bühne spreken de regeringsleiders over een nieuwe bestuurscultuur en meer respect voor de tegenmacht, maar in de praktijk verdwijnen deze voornemens als sneeuw voor de zon zodra het even niet uitkomt. Dan is het verzamelen van social media-informatie van burgers plots een stuk belangrijker dan fatsoenlijk overheidsbeleid, terwijl die twee elkaar niet eens uitsluiten. Het kabinet toont nog immer een enorme minachting voor de tegenmacht, maar laten we het vooral over DE TOON hebben...