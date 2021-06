De kranten staan vol met Frank de Boer. Volgens De Telegraaf is het namelijk allemaal de schuld van Frank de Boer. Want Frank de Boer had nooit 3-5-2 moeten gaan spelen. Volgens het AD is het allemaal de schuld van Frank de Boer. Want Frank de Boer vond geen antwoord op het powerplay van de Tsjechen. Volgens de Volkskrant is het allemaal de schuld van Frank de Boer. Want Frank de Boer heeft een machine van 'modderig toevalvoetbal' gecreëerd. Volgens nrc is het allemaal de schuld van Frank de Boer. Want de ploeg van Frank de Boer zeilde bij het eerste zuchtje tegenwind de afgrond in. Volgens Trouw is het allemaal de schuld van Frank de Boer. Want Frank de Boer koos voor een behoudende tactiek. Volgens Willem van Hanegem is het allemaal de schuld van Frank de Boer. Want Frank de Boer had Donyell Malen nooit moeten wisselen. Mensen. Het is fucking Frank de Boer. Overal waar Frank de Boer trainer was liet hij een spoor van totale destructie achter. Frank de Boer kan NIKS. Frank de Boer is de Lil' Kleine op de Street Academy, alleen durven de cursisten van Lil' Kleine wel hun bek open te trekken, in tegenstelling tot die 11 makke potten slappe thee op dat voetbalveld. Ze zijn heel druk met de kleur aanvoerdersband maar een keer een sprintje trekken ho maar. Frank de Boer selecteert Quincy Promes. QUINCY PROMES, die mag niet eens meedoen bij Oeken 5. Frank de Boer vergeet afvallers te informeren. Frank de Boer stuurt een appje naar een speler die het EK niet haalt. Frank de Boer goochelt met de coronapositieve Jasper Cillessen. Frank de Boer heeft een baasje, Nico-Jan Hoogma, die op een blauwe maandag bij FC Twente heeft gevoetbald, op die manier aan 'profvoetbal' heeft geroken en sinds iemand 'm heeft verteld dat hij samen met spochtige spons Eric Gudde het beleid mag bepalen alles kapot maakt waar Nederlands voetbal voor staat. De ploegen van Frank de Boer voetballen al jaren VRESELIJK. Frank de Boer doet namelijk maar wat. Frank de Boer kan helemaal niks. Maar hij heeft wel een lekker chagrijnige kop.

Het was ongezellig op het kampie

Het was een sportdag