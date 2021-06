Vrouwen, stop eens met wijntjes, mojito's en baco's wegtikken! Snappen jullie niet dat jullie niets meer zijn dan wandelende baarmoeders die elk moment zwanger kunnen worden en zich daar naar dienen te gedragen? Nee? Nou, zo ziet de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO voor vrienden) jullie wel. In dit actieplan (pdf) tegen deze verduivelde plezierdranken stelt de WHO een aantal maatregelen voor om het misbruik van alcohol tegen te gaan en daar staat letterlijk dat de preventie van alcoholgebruik onder "women of childbearing age" meer aandacht moet krijgen. Oftewel: alle vrouwen tussen de 12 en 51 jaar oud moeten van de alcohol afblijven. Maakt niet uit of u kinderen in de planning heeft staan of niet, gewoon uit voorzorg aan de fris tijdens alle leuke jaren van uw leven. Ondanks dat het drinken van alcohol ook effect heeft op de spermaproductie rept het WHO met geen woord over de mannen, dus die mogen wel gewoon doorzuipen terwijl de gezondheidsorganisatie de vrouwen met een watertje langs de zijlijn parkeert. Hee WHO, ga eens een Chinees lab onderzoeken en stop met dit soort flutadviezen voordat ze worden overgenomen door de ambtelijke plezierverpesters, dan pakken wij nog een biertje op het terras.