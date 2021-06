Nu Amerika's schoonzoon aan boord is beschouwen we de 180 maar als definitief verzegeld. En we hebben nog gelachen ook. Op 13 juni kwam Sky News Australia, ook wel bekend als de normaalste nieuwszender ter wereld, trouwens ook nog met de onderstaande "WORLD EXCLUSIVE" die de zaak voor een lab leak toch wel nog sterker maakt. Ze weten het wel mooi te verpakken, want die world exclusive bestaat net als die eerdere beelden waarin een vleermuis in een grot een Wuhan-lab-medewerker bijt, gewoon uit beeldmateriaal dat China zelf schoot en in mei 2017 uitzond.



Wat valt er te zien? Nou, dat er levende vleermuizen gehouden werden in het Wuhan Institute of Virology. En dat is relevant. Want de grootste vleermuis van de hele wet market, Peter Daszak (teamgenoot van de evenzo ingegraven Marion Koopmans), die namens de WHO het onderzoek naar de oorsprong van het virus deed terwijl hij ZELF een partner van het Wuhan Institute of Virology en aldaar ZELF de nu zo verdachte gain of function-onderzoeken uitvoerde, expliciet het tegendeel beweerde.

Op respectievelijk 10 en 11 december 2020 tweette hij "No BATS were sent to Wuhan lab for genetic analysis of viruses collected in the field. That’s now how this science works. We collect bat samples, send them to the lab. We RELEASE bats where we catch them!" en "This is a widely circulated conspiracy theory. This piece describes work I’m the lead on and labs I’ve collaborated with for 15 years. They DO NOT have live or dead bats in them. There is no evidence anywhere that this happened. It’s an error I hope will be corrected." Een maand later vertrok hij richting Wuhan voor het WHO-onderzoek naar de oorsprong van het virus.

Daszak trok zijn ontkenningen deze maand terug, stelt nu dat het intituut misschien wel vleermuizen hield, maar gaf toe het tijdens zijn onderzoek in Wuhan NIET GEVRAAGD te hebben. Geloof wetenschappers!

Beelden: het WIV hield vleermuizen

Deze ondoenlijke gluiperd

Boze oom Eric

En dan nu een mopje wrange komedie