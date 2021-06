Hier volgt een belangrijke mededeling van Li Marion Koopmans Ping, Chineesverzamelaar, tevens viroloog en objectieve wetenschapper op zoek naar de waarheid, liefhebber van zowel 17 met extra kroepoek en 31 zonder tjap tjoy. Het is gie-rend uit de hand aan het lopen met dat Wuhanlab-viruslekken en dat was niet de afspraak die China had gemaakt met de WHO en andere grootverdieners spelers in de wereldeconomie. De deal was: jullie slikken keurig zonder mitsen of maren al onze opzichtige doofpotverklaringen, wij helpen jullie aan 5G via Huawei aan goedkope shit van AliExpres, door Oeigoerse kinderhandjes geproduceerde electronica voor in de Macbooks, het censureren van zoekresultaten in Microsoft-Bing, mondkapjes via Sywert Negen Miljoen en jullie mogen onze state of the art burgersurveillancetechnieken gratis copy-pasten zodat ook jullie een Groot Rijk met door Social Credits onderworpen goedkope slaven kunnen bouwen (in het Mandarijn heet dat: 'EU'). Maar ondanks de dappere poging van Li Koopmans Ping om voor de Chinezen ter plaatse alsnog hun straatje schoon te vegen deed de MSM een180je en is de lableak elite-acceptabel.

Nu dleigen de Chinezen Li Ping Koopmans vool de Chinese kogeltlein te flikkelen! Vandaar deze wanhopige oproep: nog langer doorgaan met beweren dat die keurige, vredelievende, transparante, democratische open rechtstaat China waar ze van mensenrechten houden en écht nooit zouden liegen een gemeen virus heeft laten ontsnappen uit een lab dat uitsluitend wordt gebruikt voor vreedzame geneeskundige doeleinden = KWETSEND. (Staat in Nature, daar doen ze aan echte wetenschap hoor!) Zorgt alleen maar voor online pesterijen en we weten hoe online pesterijen kunnen aflopen, namelijk manifesten en handtekeningenacties van huilende wijven die daarna een podium krijgen bij Beau en Op1 wat echt niemand wil. Bovendien zijn die smadelijke Chinafobische beweringen gewoon onhandig voor internationale wetenschappers en wordt het alleen maar moeilijker om samen te werken. Dus ook om Covid19 te bestrijden.

Kortom, als straks iedereen alsnog sterft aan covid19 is dat bij voorbaat de schuld van de Wuhan-lableak-aanhangers. Gaarne in paniek raken en bang worden nu.

Duidelijk? Of moeten de Chinezen soms eerst een door de VS medegefinancierd coronavirus loslaten op de burgers van Taiwan voordat u tot inkeer komt? Is het extreem duurder worden van alle goedkope shit van AliExpress niet voldoende waarschuwing? Don't fuck with China, luister naar Marion Koopmans! (Die '''toevallig''' ook heel goed is in tafeltennis.)