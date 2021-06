Zoals dat gaat. Eerst wordt bij de NOS jarenlang weggekeken bij seksueel grensoverschrijdend gedrag door een verslaggever. Daarna wordt er een 'extern onderzoek' gevraagd, en opeens verschijnt het bericht dat de betreffende verslaggever de NOS verlaat. Het externe onderzoek is opeens een 'vooronderzoek' geworden en er worden geen nadere duidelijkheid verschaft. Sterker nog, volgens een kuchende man in een regenjas zwembroek maakte de hoofdredactie pas tijdens de 13:15-vergadering (vijf minuten voor het persbericht) bekend dat Van der Zande wegging en kregen NOS-medewerkers (inclusief de mogelijke slachtoffers van Van der Zande) zelfs pas NA het persbericht een mail. En ook in die mail houdt de """nieuwsorganisatie""" de handen stevig op de doofpot. Complete tekst + commentaar na de breek.

Interne mail NOS

Beste collega’s,

Vandaag maken we bekend dat collega verslaggever Martijn vertrekt bij de NOS na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag.

GS: Dat wist iedereen al, want de mail is na de bekendmaking verstuurd.

De hoofdredactie van NOS Nieuws en de verslaggever in kwestie zijn na extern onderzoek samen tot dat besluit gekomen.

GS: 'Samen tot een besluit gekomen', dat suggereert dat de geruchten over een mooie zak geld voor Van der Zande weleens zouden kunnen kloppen.

We begrijpen dat deze conclusie velen van ons treft en bezig houdt.

GS: Ja, dit houdt ons ook bezig. Bijvoorbeeld de vraag: mogen wij uit het feit dat de NOS en Van der Zande 'samen' tot een besluit zijn gekomen concluderen dat uit het onderzoek blijkt dat ook de NOS fouten heeft gemaakt, bijvoorbeeld omdat bij de NOS het gedrag van Van der Zande al jaren bekend was?

Tegelijkertijd zijn er, zoals dat gaat, juridische afspraken gemaakt over de manier waarop we erover communiceren.

GS: Zoals dat gaat, als het niet mogelijk is om met heldere en transparante communicatie duidelijkheid te verschaffen omdat er iets mis in je eigen organisatie.

Het officiële statement luidt als volgt: Er heeft een extern vooronderzoek plaatsgevonden naar het gedrag van Martijn.

GS: Hee dat is gek. Een paar zinnen geleden was het nog een 'onderzoek'. Nu is het opeens een 'vooronderzoek'. En in het officiële statement is 'Martijn' vervangen door 'een verslaggever'. Zal wel iets te maken hebben met juridische afspraken.

De Hoofdredactie NOS Nieuws en Martijn zijn samen tot de conclusie gekomen hun samenwerking te beëindigen, omdat een onwerkbare situatie is ontstaan.

GS: Ja, als een nieuwsorganisatie jarenlang heeft weggekeken bij algemeen bekend seksueel grensoverschrijdend gedrag, dan kun je dat inderdaad 'onwerkbaar' noemen.

Over de inhoud van het vooronderzoek kunnen geen mededelingen worden gedaan.

GS: Zoals dat gaat, worden de juridische afspraken in het persbericht niet genoemd.

De NOS zal de interne processen gericht op het bevorderen van een veilig werkklimaat voor alle NOS-ers nader evalueren en waar nodig verbeteren.

GS: Zoals dat gaat. 'Nader evalueren' klinkt verdacht veel als 'niet meer extern laten onderzoeken en onder het tapijt moffelen'. Maar we blijven benieuwd.

We begrijpen dat dit nog vragen op kan roepen. Maar het gaat om de privacy van mensen waar we recht aan willen doen. En omdat dit een vertrouwelijke kwestie is, kunnen we er inhoudelijk niet meer over zeggen.

GS: Dat komt goed uit. Dan hoef je inhoudelijk ook niet te zeggen wat er binnen de NOS verkeerd is gegaan.

We vinden het wel belangrijk om te benadrukken dat de NOS zich per definitie verantwoordelijk voelt voor het welzijn van alle medewerkers.

GS: Behalve als die medewerkers slachtoffer zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag door een medewerker met een sterke arbeidsrechtelijke positie. Zoals dat gaat.

Daarom vinden we het van belang de genoemde evaluatie met elkaar op te pakken.

GS: Nogmaals: we blijven benieuwd.

Misschien ten overvloede: mocht je zelf een gevoel van onveiligheid ervaren, zoek dan contact met je leidinggevende of een van de vertrouwenspersonen. Informatie over de vertrouwenspersonen vind je hier [linkje naar intranet]

GS: Of gooi het op social media, want dan komt de NOS tenminste in actie.

Met vriendelijke groet,

Gerard Timmer

GS: Hee. Niet ondertekend door Marcel Gelauff. Zou die zelf nou eindelijk onderdeel worden van de 'nadere evaluatie'?