Dan schakelen wij nu over naar Almere, waar boa's worden weggekocht door andere gemeenten. "We hebben de handhavers opgeleid. En net als je er lol van krijgt, vertrekken ze naar een andere werkgever", vertelt Mariska Koopmans van Stadstoezicht Almere. Zij is niet blij met de leegloop. "Onze handhavers zijn populair, omdat ze goed opgeleid zijn en gelijk de straat op kunnen. Als een andere gemeente dan meer geld biedt, zijn ze zo weg."" En volgens deze meneer van de boavakbond komt dit in meer gemeenten voor. Echt. Waar. Boa's. Worden. Weggekocht. Stel je voor dat soldaten dat zouden doen. Boa's, de rijstcrackers in de zoutjesmix van de openbare orde: ze duiken overal op, maar je hebt er eigenlijk niks aan. Wij zaten verdomme maar heel eventjes niet op te letten en nu is opeens de transfermarkt voor mensen die ja hoor eens meneertje als iedereen op de stoep fietst dan wordt het hier een rommeltje zeggen. Komt natuurlijk allemaal door corona. Want wij zijn dan misschien wel klaar met het virus, onze overheid die gewone mensen boetes geeft als ze gewone dingen doen is nog niet klaar met ons. Die twee boa's op de fiets uit Schiedam die vier boetes van 400 euro uitdeelden voor het eten van een taartje op anderhalve meter afstand zijn waarschijnlijk de Mbappé onder de boa's en voor een gemiddelde Eredivisiegemeente al lang niet meer te betalen. Hadden we maar een vak tegen mensen zeggen dat ze op anderhalve meter in de rij voor de Primark moeten staan geleerd.