Nou is er al een hele tentoonstelling in het Rijks gewijd aan de slavernij. Maar nee, allemaal niet genoeg, er moet een compleet museum komen over de slavernijgeschiedenis. En dan slechts over één aspect van die geschiedenis. Daar doet men niet eens geheimzinnig over. Het moet een "Nationaal Trans-Atlantisch Slavernijmuseum" worden, om de slechtheid van ons witten aan de kaak te stellen, en om tegemoet te komen aan de ''pijn'' die mensen van kleur nog tot in de zevende en achtste generaties zeggen te voelen omdat hun verre voorouders ooit slaven waren.

Gezwegen zal er uiteraard worden over de rol van de Arabieren in de slavenhandel. Gezwegen zal er uiteraard worden over de rol van de Afrikanen zelf, die ook gretig deelnamen aan de slavenhandel. Gezwegen zal er uiteraard worden over allerlei vormen van hedendaagse slavernij: hoe de bouw van voetbalstadions tot stand komt in Qatar, hoe onze 'naieve jihadbruidjes', die druppelsgewijs weer worden ingevlogen, in het kalifaat Jezidi vrouwen en meisjes als slavinnen 'hielden'.

Nee, witte, westerse autochtonen beschuldigen, dat is tegenwoordig het enige dat telt.