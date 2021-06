295.000 euro. Nu denkt u misschien, da's goedkoop voor een museum, is dat door slaven gebouwd of zo? Maar die 295.000 euro is niet de prijs van het museum, het is de prijs van de verkenning voor een locatie en draagvlak voor het museum. In 2017 stond het oorspronkelijke budget op 100.000. "Dat bleek onvoldoende nadat een achtkoppige commissie onder leiding van oud-CDA-Kamerlid Ferrier (erkend gewetensbezwaarde met wachtgeld - red.) een ’verdiepingsslag’ had geadviseerd." Vervolgens werd het 238.000 euro en "omdat de rapporteurs meer tijd nodig hadden voor het uitwerken van de plannen" was de eindnota uiteindelijk 295.000 euro.

Bij het rapport waren musea- en diversiteitsexperts betrokken, en Oud-PvdA-Kamerlid John Leerdam en oud-PvdA-wethouder Freek Ossel deden mee als consultant. Nou, dan heb je ook een rapport. Uiteraard met woorden als "klankbordgroepen", "stakeholders" en "conceptverkenning" en de conclusie dat het "eurocentrische" perspectief op slavernij van de loopplank moet.

En dat leidt dus tot adviezen als: "van het begin af aan Zwarte jongeren worden aangemoedigd stage te komen lopen in alle geledingen van het museum. Idealiter een stagiaire of trainee op iedere 2 á 3 medewerkers boven het niveau van schoonmaker." Ook worden er eisen gesteld aan de aannemers die het museum uiteindelijk mogen bouwen. "Een van de voorwaarden voor de gunning van ontwerp en bouw aan een architectenbureau en bouwbedrijf moet zijn dat er een substantieel aantal stage en werkervaringsplekken voor Zwarte jongeren bij worden aangeboden." Ja, weet je, okay.

Ook moeten er safe spaces komen waarin mensen die op "verschillende manieren erfgenaam van de geschiedenis zijn" met elkaar in gesprek kunnen. En zulks heeft volgens het rapport "'ademruimte’ nodig. Het is essentieel dat die, soms emotionele, of juist heel ingehouden interacties tussen Nederlanders wordt ingebed en begeleid in wat tegenwoordig vaak een safe space wordt genoemd." Ja, nja, weet je. Bouw het maar en dan zien we wel hoe het loopt, toch geld genoeg.

Maar dan toch wel even de kiss of death van hoogleraar slavernijgeschiedenis Piet Emmer: "Er is volgens hem nauwelijks aandacht voor ’een van de belangrijkste oorzaken’ van de Atlantische slavenhandel: het aanbod van slaven in Afrika door Afrikanen. „Het museum lijkt te willen verzwijgen dat de slaven in Afrika niet alleen bestemd waren voor de koloniale slavenhandel, maar ook voor de interne en Arabische slavenmarkt. Juist als je wilt afrekenen met de witte blik, zou je daaraan uitgebreid aandacht moeten besteden.”" Big Oof.