Je zou het niet zeggen als je DE MEDIA moet geloven, die elke dag opnieuw verhalen brengen over mensen die alleen nog gras knagen om Gaia niet verder uit balans te consumeren, maar weet u hoeveel mensen daadwerkelijk louter plantaardig eten? NUL KOMMA VIER PROCENT. Dat is nog geen randje van de richel van de Schijf van Spetterbakvet! Kennelijk komt dat exact overeen met het percentage van de populatie met een perskaart op zak. De rest van het land is gewoon eervol lid van het Barbecuegenootschap, de buurtbarbecuevereniging of Eigen Vlees & Grill: 20% eet dagelijks vlees, 30% doet het vijf of zes dagen per week. 'Nooit vlees, wel vis' is ook maar 2,6%. Weten die mensen wel hoe vissen dood gaan, naar adem happend en doodverdrukt op het dek van viskotters, mmmh? Desalniettemin is er ook goed nieuws voor de ophokbiggen en concentratiekippen: ruim 1 op 3 volwassenen is minder vlees gaan eten. Bij de vleesverminderaars geeft bijna de helft "dierenwelzijn" op als reden, terwijl het klimaat slechts bij twintig procent prio 1 heeft. Dus ook dat beeld wordt vertekend door de media, die tegenwoordig onder elke foto van een koe zetten hoeveel CO2 zo'n rund ruft, hoeveel water er nodig is per kilo vlees en hoeveel hectare bouwgrond voor windmolens die melkmachines bezet houden. Zo blijkt maar weer. De enige betrouwbare voedselrubriek in de Volkskrant is de column van Sylvia Witteman. En GeenStijl natuurlijk, want wij bevorderen zowel de BBQ als de biologische vleesconsumptie met welkomstkorting op biovlees voor nieuwe ereleden van ons bloggenootschap.