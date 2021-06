EERSTE ZIN (!!!): "Wanneer politici de pen overnemen van historici en de geschiedenis herschrijven aan de hand van hun eigen ideeën, zouden alarmbellen af moeten gaan. (...) De geschiedenis zien als een doe-het-zelf-winkel waar je kunt kiezen wat je wilt en negeren wat je narratief niet schikt (...), is niet alleen ten diepste oneerlijk, het ondermijnt ook het basisidee van een goedmoedig naast elkaar bestaan van samenlevingen (...)."

Je zou bijna denken dat Frans het hier heeft over de kernleugen waaraan de EU haar legitimiteit ontleent, namelijk dat de EU Europa vrede heeft gebracht. Hier Frans in z'n eigen woorden: "EU brought this incredible long period of peace to Europe which we in our history have never seen: 70 years." Maar dat is dus niet zo. Een verslagen Duitsland sloot vrede met een moegestreden West-Europa, en iedereen was het er na twee wereldoorlogen wel over eens dat het mooi geweest was met interstatelijke oorlogsvoering op die helft van het continent. Uit dat sentiment ontstond in 1958 Europese Economische Gemeenschap, en die volstond volledig in het bestendigen van de ontstane warme vrede. De politieke- en muntunie die na het cultureel consolideren van die vrede werden opgetuigd heeft Europese landen juist sterker tegenover elkaar doen staan dan ze vanaf 1958 stonden.

Maar goed, het zal als verrassing komen, Frans' openingszin was dus eigenlijk gericht tegen "populisten en autocraten". Vervolgens worden we getrakteerd op een beetje moeilijkdoenerij aan de hand van filosoof Isaiah Berlin, en we kunnen toch niet helpen daar eigenlijk in te lezen dat Frans vooral z'n eigen ideologie buitenspel zet:

"Isaiah Berlin stelt dat geen doctrine of ideologie op zichzelf in staat is oplossingen te bieden voor alle uitdagingen waar de mensheid zich mee geconfronteerd ziet. Zijn perspectief is dat van iemand die in een eeuw leefde waarin de mensheids arrogantie te geloven dat een enkele doctrine of ideologie al onze problemen op zou lossen, leidde tot onbeschrijfelijke totalitaire wreedheden."

Nu zullen we heus niet beweren dat de EU zal leiden tot onbeschrijfelijke totalitaire wreedheden, maar godverdomme Frans. Als iemand uitdraagt dat er een ideologie is die alles op gaat lossen, van klimaat en sociale cohesie tot pan-Europees samenzijn, dan is dat Frans zelf.

Dit ondoenlijke exhibitionisme