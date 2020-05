Er is als veel gezegd en geschreven over de in drek gekookte platitudes over normen en waarden die Frans Timmermans uitkotst over de planeet maar wat is DIT nou weer. "The recovery we propose will deliver the society that this and next generations need: clean, prosperous, resilient. Where nobody is left behind." Hier kan NIEMAND wat mee. Frans Timmermans is een aal die zes jaar geleden de aars van de Europese Commissie in is geglijmiddeld en sindsdien heeft hij geen andere mensen meer gezien dan de kontwormen van zijn eigen kliek. De Twitter-lsd van Frans Timmermans staat zó ver weg van normale burgers. Deze nietszeggende troep van beroepseurocraten is precies de reden waarom 'Nexit' nu alweer de hele dag trending topic is. BEDANKT FRANS, je hebt weer heel veel mensen heel erg verdrietig gemaakt.

