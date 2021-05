Playlist GeenStijl Café Mega Mix 55:

1. Max Werner - Rain In May (1981) - @BrutusBosch

2. The Cure - A Forest (1980)

3. Jeff Wayne - The Eve Of The War (1978)

4. Faith No More - Kindergarten (1992) - @pjotr nicknaamtov

5. Khruangbin - Maria También (2018) - @Ragnar_Lodbrok

6. The Police - Message In A Bottle (1979) - @UnderTheDevil

7. What Fun - The Right Side Won (1983) - @Freezzz

8. Cygnus X - The Orange Theme (1994) - @Sinterbikske

9. Magazine - Shot By Both Sides (1978) - @Roehm

10. Vengaboys - 2 Brazil! (2014) - @steekmug

11. Goodmen - Give It Up (1993) - @Lorejas

12. Robbie Williams - Feel (2002) - @entredeuxbieres

13. Scorpions - Holiday (1979) - @wilderst

14. Sia - Chandelier (2014) - @knufter

15. Stone Sour - Song #3 (2017) - @NiCeY

16. Amanda Marshall - Beautiful Goodbye (1995) - @Lafayette

17. Nick Waterhouse - Medicine (2021) - @nutsniet

18. David Bowie - China Girl (1983) - @Nuuk

19. Metallica - Dyers Eve (1988) - @Robert Haynes

20. Doe Maar - Doris Day (1982) - @Joffri



Bonustrack: Heart - Stairway to Heaven (2012) - @MickeyGouda