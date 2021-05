Waar de vastgelopen Vrijheidskaravaan van Baudet op het Malieveld een tikkeltje tragisch en wanhopig was, klonken de strijdkreten 67 kilometer noordelijker een stuk fanatieker. Ons zal het jeuken want veilig in de buitenlucht, maar waar de paar honderd Forumclowntjes keurig hun verzet tegen de anderhalve meter op anderhalve meter van elkaar hielden (onder wakend oog van de politie), was het met duizenden op de Dam insh'allah met je corona, laat de politie zich niet horen en piepte de gemeente iets via een kanaal dat die agressieve kudtkoranniërs toch niet lezen.

Wat wel goed te horen is, zijn de "Khabair"-leuzen aan het einde van bovenstaande compilatie en na de breek: openlijke jodenhatende hitsliederen uit de bebaarde kelen van geïmporteerde desintegratie die overal in het vrije westen voortwoekert. Binnen Nederland was het ook in Eindhoven en Nijmegen een feest van diversiteit terwijl in Cuijk een joods monument is beklad en in Veenendaal de fractievoorzitter van DENK gezellige nazi-cartoons deelt waar je niemand over gaat horen omdat ie het op zijn eigen Facebook doet en niet op het FvD Insta-account. Omdat media & onderwijs steeds opzichtiger falen, hier nog een geschiedenisles om tot u te nemen. Op de Dam tot dusver nog geen Britse toestanden, waar Pallielovers met vlagen op hun voertuigen door joodse delen van London reden en openlijk de verkrachting van hun dochters aankondigden:

Damdemo nog volop in beweging door de stad

Meer beeld in de tijdlijn van Bob. Meer jodenhaat in Nederland en het westen, na de breek.

020, vandaag

Eerder: Graaf Denkula met de bekende Abou Eenarm

Europa, afgelopen dagen

Brussel, zaterdag

Canada, het lieve brave progressieve Canada...

DENK Veenendaal breekt onze klomp

"Kippen voor meer McNuggets"

Ergens in Nederland

Eindhoven

Nijmegen