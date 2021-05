En dat in deze Bevrijdingsweek! Die sneaky Belgen hoort u niet veel, maar in alle stilte breiden ze wel mooi hun grondgebied uit. Niet met militair vertoon, want dat valt te veel op, maar gewoon dankzij een boer die in het zuiden ongemerkt de grenssteen met Frankrijk verplaatst. Nou ja, ongemerkt. Een paar geschiedenisnerds viel het op en nu is plots iedereen op de hoogte. Die boer snel zeggen dat het was omdat zijn trekker er anders niet door kon, maar het was natuurlijk gewoon een subtiele manier om langzaam Frankrijk te veroveren. Vraag maar aan Rusland en Georgië hoe dat werkt. Om de zoveel tijd een metertje erbij en voor je het weet sta je voor de Eiffeltoren te zwaaien met je Belgenlandische driekleur. Frietekes en wafels op de Champs-Élysées, alleen nog strips van Hergé in het Louvre en alle wegen vol gaten. Laat dat maar aan de Belgische boeren over. Deze keer faalde het plan, maar dat zal ze echt niet tegenhouden. Aangezien wij ons leger hebben wegbezuinigd, is er maar één manier om ons te wapenen tegen de microagressies van de zuiderburen: Caroline van der Plas als minister van Defensie. Laat die boeren maar schuiven!