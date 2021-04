Gek woord toch eigenlijk, 'sensibiliseren'. Niet een woord dat je elke dag gebruikt, zoals 'duizenden', of zoals 'ouders', of zoals 'kapotgemaakt'. Maar goed, opeens weet heel Nederland en zijn 150 Kamerleden wat sensibiliseren betekent, en is het debat over de notulen van de ministerraad na de lunchpauze (Broodje Wilders met veel peper hierboven) eindelijk beland bij het hoofdgerecht: de grill van het onoorbare gedrag van Mark Rutte. Want het was onder leiding van minister-president Mark Rutte dat het kabinet besloot de Tweede Kamer niet volledig te informeren over de toeslagenaffaire. Het was onder leiding van minister-president Mark Rutte dat het kabinet besloot dat zorgen over precedentwerking, zorgen over het imago van het kabinet, zorgen over kritische Kamerleden van coalitiepartijen, nou ja, zorgen over zo'n beetje alles eigenlijk, belangrijker waren dan zorgen om duizenden slachtoffers. Dus daarom is het toetje de hoofdelijke stemming over deze motie van wantrouwen van Azarkan cs. Livestream na de break. Kan de Tweede Kamer onze rechtsstaat redden?

