Maandagavond openbaarden onze Demissionaire Maffiabaasjes hun gesensibiliseerde ministerraadnotulen en wat bleek: er stond precies in wat RTL Nieuws een week eerder al had onthuld. Wij visten er als bonusje nog uit dat ook vvd-Kamerlid Helma Lodders werd besproken, en daarna onvrijwillig van de kieslijst werd gedeporteerd. Zo werkt Chefsache onder de Rutte Doctrine: de coalitie dwingt op ongrondwettelijke wijze meerderheden af in de Kamer. We hebben inderdaad een nepparlement, dus.

Wat we ook leerden, was wat we niet te zien kregen: alle notulen van ná de POK, dus tussen december 2019 en het aftreden van Rutte III in januari 2021. Zoals dit, en we missen nog zo veel meer. Maar voordat het weer te technisch wordt, alvast de voorspelling dat een Kamer waarin de meeste partijen die zeggen dat ze Rutte uitsluiten, uiteindelijk toch best met hem samen willen samenwerken en daarom hun kruit een béétje droog gaan houden. Dooddoeners als "Het land moet bestuurd worden" en "Er is een pandemie" plus "Dit is de grootste crisis sinds WOII" zullen niet van de lucht zijn.

Schijnheilige Sigrid en Wopkius Pilatus kunnen ook niet meer motie-van-afkeurend-kijken naar Mark want die zijn overal medeplichtig aan. Eigenlijk is iedereen schuldig behalve de arme mensen in Nidzjèèèr. Dus die mogen onze bananenmonarchie van harte uitlachen, live na de lees verder vanaf ongeveer 11:00 uur. Azarkan trapt af, daarna rijdt Geert Wilders de boevenwagen voor, maar - sorry voor de spoiler - aan het einde van deze dag is Mark Rutte gewoon nog partijleider en fractievoorzitter van de vvd, demissionair premier van Nederland en beoogd capo van kartelkabinet Rutte IV.

Voordat we gaan kijken en voordat ook wij uit het oog verliezen waar dit echt om gaat, namelijk door Mark Rutte en de Belastingdienst zwartgelakte gezinnen, nog even dit nieuwsberichtje van hedenmorgen: Compensatie voor ouders in toeslagenaffaire loopt volledig vast: crisis bij de Belastingdienst.

UPDATE: Kaag probeerde weg te vluchten naar Nidzjèèèr, maar na verzoek van Lilian Marijnissen moet ze toch naar de Kamer komen

UPDATE: We beginnen met stemmen over het verzoek van Greet om meer meer notulen.

BAM: Azarkan (DENK) dient meteen motie van wantrouwen tegen het kabinet in. Mede namens FvD, PVV, BBB en BIJ1.

De Grote Afwezige en zijn Cynische Gelijk

Waar blijft die boevenwagen?