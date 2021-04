Met de toeslagenaffaire is eerst een half miljard van tienduizenden werkende ouders gejat, en dat is pas toegegeven toen de bom totaal barstte. Terugbetaling duurt nog even.

Met corona zijn vrij veel vrijheden in korte tijd ingenomen, die zijn nu deels teruggegeven omdat het draagvlak volledig weg is. De IC en het ziekenhuis liggen nog steeds bomvol.

Of het kon altijd al, of het kan nog steeds niet, die twee opties geloof ik nog, maar de optie dat met ruim 800 mensen op de IC er ruimte is om op het terras te zitten klopt niet met het denkraam dat ons een jaar lang is voorgehouden.

De parallellen zijn zo duidelijk. Het klonk allemaal logisch toen het gebeurde. Bulgarenfraude, besmettelijk, etc. Het kabinet draait pas, vlakt voordat de Bastille bestormt wordt. Ze laten zich af en toe keren door de muur, maar that`s it.

We leven in een tijdperk van factfree politics. Niet dankzij nepnieuws of sociale media, maar vanwege politici die al jaren via achterkamertjes alles regelen. Binnen debatten alleen katten. Alles via de waan van de dag. Voor de kijkcijfers. Alles communiceren via lekken aan bevriende journalisten, die in ruil daarvoor zich niet te kritisch opstellen. Totaal gemanipuleerde en corrupte beeldvorming.

Je zag het gisteren op TV. Koolmees mocht alle delicten even glashard ontkennen. Normaal krijgen criminelen een balkje en geen spreekrecht. Het erge is dat slachtoffers geen geld en geen erkenning krijgen. Terwijl de belastingdienst zelf de ICT en blik op de wereld niet compleet heeft, en aan de slag is met totaal onbegrijpelijke wetgeving. Wie niet vuistdiep in het dossier zit, denkt waar rook is, is vuur. Die denkt dat deze slachtoffers zelf de ruzie met de belastingdienst hebben uitgelokt.

Zolang we dat blijven denken van elkaar, zijn we allemaal vogelvrij voor de fiscus.