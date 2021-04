Toen Nederland nog een Republiek der Zeeven Vereenigde Provinciën was, was Noord-Brabant nog maar een wingewest, land veroverd op de Soanjaarden tijdens de Tachtigjarige Oorlog. In Breda stond wel het kasteel van de voorouders van de Oranje Nassau's en heel West-Brabant was particulier bezit van de Oranje Nassau's, dat heet daarom nu nog Nassau-Brabant in de archieven. Maar verder was Noord-Brabant gewoon een kolonie voor het verder protestantse Nederland. De katholieken moesten hun kerken afstaan aan de protestanten, katholieke diensten mochten niet in de publieke ruimte maar moesten in het geniep in schuilkerken. Koning Lodewijk Napoleon heeft dat na 140 jaar teruggedraaid en moesten de protestanten de kerken teruggeven aan de katholieken. Maar er waren toen al zoveel katholieken bijgekomen dat de kerken te klein waren. Toen heeft architect Pierre Cuijpers van Rermond wel 100 nieuwe kerken laten bouwen in Noord-Brabant. Die stenen beelden van de ommegang in de kathedraal van Paramaribo zijm ook van het atelier van Pierre Cuijpers gemaakt van Limburgse mergel.

Republieke was toen dat wie de meeste centen had het meest te vertellen had. Er waren geen uitkeringen, moeders stierven op het kraambed na de geboorte van het 8e kind aan de kraamkoorts omdat de dokter en de vroedvrouw hun handen niet wasten. Zelfs de vrouw van de dokter ging dood aan de kraamkoorts op het kraambed. Af en tie ongekookte koeienmelk drinken, ach waarom ook niet, hup weer een dooie. Hoge heren uit het noorden kwamen de dienst uitkmaken in Brabant, er was nog geen zelfbestuur. Die blauwe boerenkiel tijdens carnaval is de kiel van de veteranen soldaten van de oorlog met België in 1831. Het eerste stoomschip dat de Atlantische oceaan overstak kwam terug van Suriname en belegerde toen Fort Lillo bij Antwerpen en heeft ook geschoten tegen de Belgen!

Dus volgens mij gaat een republiek een zootje worden. Je ziet het aan de Tweede Kamer nu. Ze laten zich al die jaten al de mond snoeren door de regering en doen er niets aan. Er gaat echt weer hetzelfde kabinet terugkomen dat ze nu naar huis gestuurd hebben. Dus dan weet je het. Alleen GeenStijl houdt voet bij stuk. Daarom zit ik hier. Dus hou het nou maar bij een monarchie. De komende twintig jaar hebben we prachtige babes als princessen om tegenaan te kijken in de nieuwsblasdjes. Dan kan the British Royal Family niet aan ons tippen toch?