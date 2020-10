: Lupuslupus, u heeft al veel laten doorschemeren over uw levensstijl, info van YouTube, (op mijn aanraden?) het kopen van een ionisator, toch wel contact vermijden in de winkels etc., aan de andere kant ook geen doodsangst meer voor het virus. Dus ik kan zeggen, we denken eigenlijk hetzelfde. Ik zeg ook niet dat het virus niet gevaarlijk is, alleen niet zo gevaarlijk voor iedereen, wel voor verpleeghuizen, en daar moet de focus nu snel op. Een kroeg om 20.00 uur dicht of 01.00 uur, wat is het verschil?

Bijvoorbeeld Diemen had opeens een zeer hoge sterftecijfer, logisch want er staan in het relatief kleine dorp een paar verpleeghuizen, dat is de reden natuurlijk. Cijfers hebben een oorzaak, en hier kan je niet een heel land/economie onder laten lijden. Toch zeg ik aan de andere kant: uzelf moet toch uitkijken, niet teveel onder de mensen komen, en nu komt de clou: ik denk dat ikzelf wel corona al heb gehad, het was eigenlijk niet meer dan een korte verkoudheid, was het wel corona/ In ieder geval, ik laat me niet testen, weet niet eens hoe en waar en wat, en bovendien is het nu al te laat, of niet dan. Maar ik zit meestal netjes thuis en trouwens al jaren houd ik rekening ermee dat vooral het openbaar vervoer en zeg maar drukke mensenmassa's zoals winkels, bars, vliegtuigen etc. een bron van allerlei vreemde virussen is.

Logisch toch. Ik vermoed doet bijvoorbeeld stewardessen een ongelofelijke hoeveelheid virussen krijgen te verwerken tijdens hun werk.

Evenals verpleegsters. Ik werkte dus ook in een verpleeghuis, en ben in mijn leven denk ik ook wel blootgesteld aan honderden soorten virussen. Maar eigenlijk nooit ziek geweest. Dus dat is een zegen en ben er dankbaar voor. Ik heb zeker geen grote mond, ik weet dat iedereen ziek kan worden en sterfelijk is. De ene dag leef je, en de volgende dag kan je er niet meer zijn. Ik heb al veel van mijn collega's verloren, niet aan corona, maar kanker , hartaanvallen, etc. Ja, eentje aan corona. Dus ik ben geen ontkenner, gewoon een realist.