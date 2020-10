We Gaan Ze Halen, een verdrietige verzameling zelfbevredigers, aandachtsjunks en wetsovertreders die u vooral kent van de actie 'We Gaan Ze Halen Met De Auto' en toen bleek dat vooral een soort publiciteitsstunt, daarna kwam 'We Gaan Ze Halen Met De Bus' en die bus strandde eerst in Eindhoven en daarna in Duitsland en nu zitten Rikko de Religek, Tinkebell en 3,5 andere mentaal gedifferentieerden op een kluitje in een leeg VLIEGTUIG om het internationale toneel te tonen dat je 'ze' alleen maar ff naar het westen hoeft te transporteren om de vluchtelingenproblematiek op te lossen. Zo werkt het natuurlijk niet en Griekenland heeft ook niet veel zin om mensensmokkel te faciliteren, dus is het vliegtuig opgedragen door te knappen naar Athene. 'Het team' van WGZH heeft besloten het vliegtuig niet te verlaten voordat het ding is geland op Lesbos. Een vrijwillige quarantaine van Onbaatzuchtige Mensen Van De Lange Adem, daar is vast nog wel een mooi plekje voor te vinden in een hoekje van het vliegveld, kijken hoe lang het duurt. Als iedereen die zichzelf schouderklopjes heeft gegeven middels een donatie aan We Gaan Ze Halen strakjes ook weer heel verontwaardigd kan doen als het vliegtuig (natuurlijk) onverrichter zake is teruggekeerd in Nederland, dan is de cirkel weer heel mooi rond. Op naar de volgende mislukking!

UPDATE: Grote mond is natuurlijk weer niet meer dan een grote mond. Binnen paar minuten moet men beslissen: met het schaamrood op de kaken terug naar Rotterdam voor de zoveelste mislukking, of de Griekse politie komt ze halen.

UPDATE: Rikko de Relikneus en z'n makkers, bekend van de slogan 'we gaan niet van boord voor we in Lesbos zijn', glijden in Athene natuurlijk meteen van boord. Eén journalist keert terug naar Rotterdam; hij/zij heeft wél werk.