Iedereen is er ook rikko die is religek want hij vint jezus heel erg leuk. dan zegt hij altijd zo van: ja amen jezus. en dan gebeuren er allemaal belangrijke dingen, zoals de zee met water en allemaal andere dingen. Jezus is vet cool!! ook wazim ofzo ik weet niet hoe je dat schrijft maar dat maakt ook helemaal niet uit!! Johannes en susan mogen ook naar voren komen want die hebben ook heel veel gedaan iemand heeft snoep bij zich maar we hebben ook appels en bananen voor onderweg dat is lekker. We mogen lekker veel snoep want papa en mama weten dat toch niet. van mark harbers mogen we ze niet halen maar we gaan toch lekker puhhh!!!! Onderweg zingen we liedjes zo van een champijonnetje jalalala twee champijonnetjes jalalalala drie champijonnetjes jalalala en dan zo helemaal verder tot honderd duizend ontelbaar. Een ander liedje is potje met vet en dan ook miljoenmiljard ontelbaar coupletten dat is ook leuk om te zingen. Karel was er ook karel was amsterdammer en hij bespeurde onrecht op zijn pad maar karel gaat ook mee hahahaha! Nu gaan we op weg naar passau dat ligt in duitsland in nederland regent het maar dat maakt niet uit want we hebben een bus en autos en iedereen drukte op de toeter en toen hoorde je TOET TOET TOET. Onze seniele opa mocht ook iets vertellen en nu gaan we allemaal mensen halen iedereen mag zitten waar hij wil maar wel gordels om en niet op mijn helft komen!!! wij gaan helemaal naar griekeland daar wonen grieke die zijn heel arm en er zijn ook vluchtelingen en ze eten daar gieros dat is lekker. Mijn lievelinseten is ook pizza maar ja. nou doei we gaan rijden straks meer updates dit wordt lache.

UPDATE - Hahahahhahahaa we gaan een monteur halen