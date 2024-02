VICE begon als een tof magazine met underground muziek, kunst, sport (veel skateboarden en surfen enzo) en allerlei subculturen - dat was best wel gaaf. Vrijelijk schrijven over drugs en seks, ook. Rauwe documentaires maken konden ze ook als de beste, zoals bij IS, de Westboro Baptist Trollen, enzovoorts. Die Amerikaanse VICE was lange tijd nog wel te pruimen, maar dat schele Nederlandse hen-product veranderde de 'laatste jaren' in een genderneutrale kraamkamer voor havermelkwoke, waar contactgestoorde randfiguren veel te zacht werden voorgekookt voor de arbeidsmarkt. VICE werd onthutsend woke. Niet alleen van die uit de werkelijkheid losgezogen crack als 'Wat gebeurt er als je je datingapps verwijdert en in het echt op mensen afstapt', maar vooral van die gare meuk over '999 zwarte transgenders in een draaimolen En Dit Is Wat Er Gebeurde'. VICE pakte nog wat geld aan van Soros, ging belachelijke filmpjes maken voor de EU, de hoofdredacteur werd keihard genaaid en voor de bus gesmeten en qua output was het louter 'Hoe Kan Het Dat Die en Die Transman Zo Dapper is in tegenstelling tot Alle Witte Heteromannen' en 'Als ik Nou 80 Valiums in mijn Mik Smijt Smaakt de SojaSoep op LowLands dan Lekkerder'. Dat krijg je blijkbaar als de cokedealer een eigen entree heeft op de Reguliers. De laatste maanden draaide de boel alleen nog maar op slecht vertaalde stukjes door slecht betaalde redacteuren. En Wat Er Toen Gebeurde Zal U Helemaal Niet Verbazen!!!