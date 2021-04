@Louter Leuter | 24-04-21 | 14:36: Venezuela zat een paar jaar geleden al irritant te doen omdat 1 of andere diplomaat van ze vastzat op Aruba op verdenking van grootschalige drugssmokkel of iets dergelijks. De Amerikanen wilden dat ventje HEEL graag berechten en achter de tralies zien te krijgen, en dienden een officieel uitleveringsverzoek in. Venezuela begon meteen moeilijk te doen en dreigende taal richting NL uit te slaan. Sterker nog, ze stuurden een aantal marineschepen naar de NL Antillen. Was een big deal ! Omdat vrijwel gelijktijdig het drama met vlucht MH-17 plaatsvond, en onze grote staatsman Mark Rutte niet TWEE inrternationale crises tegelijk op zijn bordje kon hebben, is toen besloten voor een TYPISCH Nederlandse, laffe "oplossing" : De Venezuelaan zou diplomatieke onschendbaarheid genieten. Hij werd derhalve NIET uitgeleverd aan de VS, maar in Venezuela bij zijn terugkomst als nationale held gevierd. Als ik dictator van NL geweest was, had ik eerst 2 van hun roestige schuiten de grond ingeboord, een stuk of 50 Venezuelaanse matrozen live op tv opgeknoopt, en dan hup onze mariniers aan land bij die tropische boys, even strafexpiditie cq oefening doen. Carte blnache jongens. Trash de boel maar goed, en we bombarderen gelijk die regeringsgebouwen eventjes back to the stoneage. Dan kijken daarna wel of die kolere commies nog steeds babbels hebben.