"De gemiddelde Taliban strijder heeft geen radar of raket, dus een simpeler toestel voldoet daar wel."

Je moet inderdaad kijken waar die straaljagers in de praktijk nou echt voor gebruikt worden. Ik lees hier mensen die het hebben over hoe goed of slecht die JSF zou zijn in een 'dogfight'. Volgens mij komen 'dogfights sinds The Battle of Britain niet meer voor (alleen nog in bioscoopfilms; ik herinner me Clint Eastwood die een Russisch sprekende VS piloot speelt en een prototype Soviet toestel kaapt; of zoiets, ben de titel van de film vergeten. En verder Star Wars natuurlijk)

Nederlandse F16's zijn ingezet om IS te bombarderen, aanvankelijk in Irak alleen, maar later geloof ik ook in Syrië. En waarschijnlijk bij nog wat 'vredesmissies' hier en daar, geen idee. Verder worden er regelmatig twee de lucht in gedirigeerd als een vliegend voorwerp zonder toestemming ons luchtruim schendt. Schijnen vaak van die zware Russische bommenwerpers te zijn (Toepolevs? Nee, andere naam geloof ik), die dan uitproberen hoe lang de reactiesnelheid van ons is.

Maar voor dat soort taken voldoet een Saab Gripen ook uitstekend. Zeg ik als volslagen leek.