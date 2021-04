Dus voor het eerst sinds die DONDERPREEK op 13 oktober mogen er weer wat mensen een Nederlands café in en wie zetten ze daar dan als eerste neer? Sharon Dijksma en Mona Keijzer. Het enige waar Sharon Dijksma in haar leven op heeft gezeten is pluche - zo onwennig als dit hebben we nog nooit iemand op een barkruk gezien - en je ziet haar ook denken: wat dóe ik hier in godsnaam? En dan Mona Keijzer, die met tegenzin een glas champagne naar binnen gorgelt. Welke idioot drinkt er nou champagne in een kroeg? GA WEG! De kroeg is van ÓNS.

Daar heb je het al

Kijk zo moet het

Zo

Zo