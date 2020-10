Eerst wordt er maanden gezegd dat een niet medisch mondkapje niet helpt en zelfs averechts kan werken. Nu opeens een plicht

In alle landen met mondkapjesplicht groeit het aantal besmettingen nog steeds. Waarom zou het dan bij ons wel helpen?

Feit is dat mensen die hoesten/niezen (enige waar een mondkapje iets gaat helpen) beter gewoon thuis blijven. Want hoesten met mondkapje is nog altijd een groter risico dan gewoon niet bij andere mensen in de buurt komen als je iets onder je leden hebt.

De afgelopen weken hielden veel mensen zich niet aan de maatregelen, de kans dat je gepakt werd was klein. Of je restaurant moest om 22:03 nog niet leeg zijn, of je moet met honderden een feest willen vieren. Waarom zal het nu beter gaan? Is er opeens een blik met agenten opengetrokken?

Feit is dat afstand houden en zo min mogelijk contact tussen mensen helpt. Waarom mogen in kerken dan wel mensen met honderden samen komen?

Waarom laat je scholen open, terwijl er notabene zelfs jonge kinderen zijn overleden aan corona. De kans is klein dat een kind dood gaat (gelukkig), maar het feit dat er een paar kinderen zijn overlijden bewijst dat kinderen het kunnen krijgen en dus het virus mee naar huis nemen.

Restaurants en cafés dicht. Ik kan dat best begrijpen als maatregel, maar feit is dat restaurants nauwelijks een rol spelen in de verspreiding. Het gevolg is dat mensen thuis afspreken, en daar valt niets tegen te doen,want niemand mag achter de voordeur controleren. En nogmaals geen capaciteit bij politie.

Geen drank verkopen na 8 uur is heel leuk, maar dan kopen ze om half 8 drank. Of kopen ze via illegale dealers drank. De politie heeft nogmaals nul capaciteit dat aan te pakken.

Ik maak me zorgen dat alle maatregelen genomen worden in pure paniek. Zonder enig perspectief. Zonder enige hoop dat het ook maar iets gaat helpen. Zonder enig idee hoe maatregelen gehandhaafd kunnen worden. Maar iets doen is vast beter dan gewoon handhaven wat eerder is afgesproken....