Hoeraaaaaaaaa Jan en allahman 'vieren' weer ramadan, de jaarlijks terugkerende dawa van de politieke islam waarbij onze poldermedia u collectief van het dak gooien met hartverwarmende islamiseringspropaganda over hoe 'inspirerend', 'fijn' en 'betekenisvol' zo'n maand wel niet is en waarom het zo goed is dat u beter een ijzeren naald in uw hoofd gespiest kan krijgen, dan dat u mag rollebollen met uw mevrouw. De vrouw, met een doek over het hoofd omdat het moet, met een bordje op de deur: alleen voor mannen, en dan maar hopen dat die vrouw om 20.35 uur het vreten op tafel heeft staan want anders. Er is altijd een kansje dat u lichaamsdelen van de metrovloer moet schrapen maar verder is het de gelukkigste tijd van het jaar: de ramadan! Bekend van de manier waarop media de krachten bundelen om de verstikkende deken van de islam weer een centimetertje verder over het hoofd van de slapende samenleving trekken, met zalvende stukjes als 'wat is de ramadan, vijf vragen over de ramadan', 'zij houden ramadan met een avondklok en dit is hoe zij dat gaan doen', 'sporten tijdens de ramadan hoe doe je het' en 'deze toppers gebruiken Facetime voor een heerlijke ramadan'.

Het gaat in onze zogenaamde seculiere maatschappij allang niet meer over de ondergeschikte rol van vrouwen, politici die gevangen in de paradox betogen dat mannen en vrouwen er 'zelf voor kiezen' om gescheiden te zitten, de status van homo's binnen de islam, kinderen die in gesegregeerde parallelle universen - islamitische scholen - worden opgevoed met de opvatting dat homoseksualiteit iets goors is, kledingvoorschriften voor meisjes, eerwraak, talak talak talak en de radicale uitspraken van die dolle imam van de moskee om de hoek - ga er met de brandweer iftarren en alles is vergeven en vergeten. Bovendien, als je er een puntje van maakt ben je óf islamofoob, óf extreemrechts, óf gewoon racistisch. De ramadan gaat immers over je buurman, die van die lekkere koekjes bakt, en over inspiratie, verbinding en saamhorigheid, en het startschot is gegeven door Jesse & Sigrid, de blinden in het land der blinden. Ramadan mubarak allemaal.

Eindelijk, een aparte ingang voor vrouwen!

