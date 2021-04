@Dr_Johnson | 06-04-21 | 10:43 |

Nou, als we het dan over "cultural appropriation" gaan hebben, dan weet ik er ook nog wel een paar. Of alle mensen van kleur maar even hun smartphone, huis, kleding, elektra, auto, medische zorg en eigenlijk alle andere westerse vindingen willen komen inleveren. Want wel "gelijke monniken, gelijke kappen" dan hè?

Wat deze lutserTs maar niet willen snappen is dat de mensheid als geheel dankzij die "cultural appropriation" gekomen is waar we nu zijn. Denkt u bv aan een stam tig duizend jaar geleden die al wel wisten hoe ze vuur moesten maken deze kennis vervolgens deelde met een stam die dit (nog) niet wist. Indien ze de 'logica' van deze lutserTs gevolgd hadden zaten we nu nog met zijn allen in een grot op botten te kluiven, maar soit.