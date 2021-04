Vaasje weer gelijmd, Rutte blijft.

nos.nl/artikel/2375236-vvd-wij-gaan-d...

Maar euh ... dat geheugen is toch ook gewoon een probleem in die functie als hij het zich oprecht steeds niets herinnert? Stevie Wonder is ook geen buschauffeur geworden (Fred Teeven wel). Wel grappig trouwens dat Rutte nu allerlei steun krijgt van allerlei mensen die om allerlei redenen niet meer in de politiek zitten. Krijgt Rutte ook steun van iemand die nog wel actief in de politiek zit? Halbe Zijlstra wilde ongetwijfeld ook helpen door te vertellen dat Rutte nog nooit gelogen heeft, maar dat hebben ze hem waarschijnlijk net op tijd afgeraden. Best ventje. Ik mis Hans van Baalen nog ... Hans kom er maar in ... nooit gelogen waarschijnlijk?