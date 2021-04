Allemaal leuk die politieke poeha met alleen blauwgepakte pipo's die je toch alleen maar via de voorkant of de achterkant in je bips doen, want bij de koffieautomaat gaat het morgen precies één dagje over Rutte en daarna gaat het gewoon weer over de belangrijkste hoofdzaak van het leven. HET WEER. Poeh poeh dat wéér hè! Nou nou. Laatst regende het. En toen scheen de zon. En toen kregen we weer regen. En toen de zon. En die WIND! Een emotionele Python, dat weer van ons. De ene keer horen we van Gerrit Hiemstra dat we dood gaan en de andere keer horen we van Gerrit Hiemstra dat we dood gaan, maar dan wat later. Na een paar dagen dik 20 graden, het pierenbadje stond al in de zon, pils loeikoud, de perenboom al gesnoeid en de rozenstruik reeds mishandeld, gaat het tijdens Pasen ineens weer SNEEUWEN. SNEEUWEN EN MISSCHIEN WEL EEN VOLLE WEEK. Nou jongens, zwarte laarzen, kanten slip en rok aan want we gaan bij grootmoeder op bezoek. Na de klik een GeenStijl-redacteur, op weg naar z'n werk.