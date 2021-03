Quod licet Iovi, non licet bovi.

Some animals are more equal then others.

Week na week laten de boven ons gestelden zien, dat regels voor het plebs niet voor hen gelden.

Orwellongren, in afwachting van een testuitslag, gewoon met alle "fractie" leiders praten.

Ministerraad? Moet natuurlijk wel in persoon gehouden worden, stel dat het later terug te kijken is.

En dan die zalvende kop van Rutte: "Houdt u aan de regels, dat doen wij namelijk totaal niet, sukkels"

En Oh ja, "Niemand gaat hier uitleg over geven".