Even vooropgesteld: Omtzigt is een waar volksvertegenwoordiger. En geen echte partijpoliticus. Desondanks: De gretigheid waarmee D66 deze zaak wordt aangewreven vind ik belachelijk. Er is geen enkel bewijs voor en mijn vorige stuk, waarin ik hierop kritiek lever, is gejorist. Beetje jammer, maar ook wel weer duidelijk.

Het signaal dat je moet zien - maar wat stevig genegeerd wordt - is dit: Dat een CDA statenlid uit Overijssel zich terugtrekt uit protest tegen de behandeling van Pieter Omtzigt, door haar EIGEN partij. Dus niet door D66, VVD, of "Orwellongren", maar het CDA zelf. Die ellende was allang aan de gang, voordat deze notitie uitlekte. De kans is dus heel groot dat Ollongren heeft opgeschreven wat de huidige situatie binnenn het CDA was, over Pieter Omtzigt. UIteraard maakt men daarvan: Ollongren heeft dat aangestuurd, maar daarvan is ten eerste geen enkel bewijs en ten tweede is er wel bewijs van een fluistercampagne binnen het CDA zelf.

En het NRC stuk laat simpelweg zien waar het ooit misging met Pieter Omtzigt: Zijn veel te grote afstandsname van het officiele onderzoek naar MH-17, door zich in te laten met en gevoelig te tonen voor complotverhalen. Zoals het expliciete openhouden van de schuld van Oekraine, het aannemen van een nonsens complot-boek van Joost Niemoller en het via sms aansturen van een Russische spreker op een bijeenkomst in Amstelveen, waarbij hij veinsde de man niet te kennen. Bij ontdekking claimde hij een slap aandoend verhaal. Omtzigt - nota bene de woordvoerder van de regering voor MH-17 - deed hier iets extreem doms, of zo je wil, laakbaars. In ieder geval heeft hij destijds zijn positie nogal op scherp gezet. Eigen schuld.

Ik zou zeggen: Dat was toen een fout die gemaakt is dus zand erover, maar blijkbaar ligt Pieter sindsdien bij zijn eigen partijtop niet meer goed, wat zowel aan die partijtop kan liggen als aan Pieter, dat zullen we niet weten. Misschien komt dat ooit nog naar boven. Maar zoals hier erop wordt gesprongen als zou er een sinister vuig plan zijn om Omtzigt weg te werken, door Rutte en Kaag natuurlijk want zij vertegenwoordigen de hel op aarde, is mogelijk iets teveel ingegeven door de heersende vooroordelen.