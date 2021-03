:

Ja maar daarbij gebruikt hij het excuus dat het niet meetbaar is omdat het in combinatie met de 1 bezoekersregels is.

Echter nu is er een wijziging aan de avondklok -alleen-. Daarmee kun je het effect (of uitblijven van het effect) gaan meten en dus wel iets specifiek over de avondklok gaan zeggen.

Uiteraard komt er weinig zinnigs uit die man, maar het is fijn om dat straks ook met harde cijfers te kunnen onderbouwen.

Wat ik me vooral afvraag, zou hij gewoon niet bekwaam zijn en er zelf in geloven, of heeft hij andere motieven voor de avondklok?

Dat vraag ik me overigens bij meer en meer regels van de overheid af. De 100km/h regel net zo iets. Het effect daarvan is perfect te berekenen, en dat is verwaarloosbaar. Dus is het omdat onze regering niet bekwaam is, of omdat ze andere motieven hebben?

Dat is nog de grootste vraag waar ik mee zit.