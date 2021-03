Ja, we weten alles al. Het wordt weer kapotsaai, maar nu met ingewikkeld avondklok-geneuzel. We krijgen een Tijdelijke Verzwaarde Verzwaring Van De Verzwaarde Keiharde Intelligente Lockdown omdat Minpres Mooiweer eerst ff de verkiezingen moest winnen door de schooljeugd weet terug naar school te sturen zodat paps en mams konden uitslapen thuiswerken en waardoor opa en oma nu op de IC liggen. Het gaat slecht, maar verder gaat het slecht. Want we staan ook nog eens 60ste op het WK Vaccineren. Regenboogarmbandje, iemand? Hee kijk, de rijksoverheid-pagina met maatregelen voor kerst is foetsie. Later meer.

Rutte: "Enorme domper"

REIZEN: Do not travel to The Netherlands tot 15 mei. CC: Bente Becker

Update: Ellende duurt voort tot 20 april

Update: HBO 1 dag fysiek open per 26 april

Update: Told you so, Rutte die de scholen opende, geeft de schuld aan demense

Update: We moeten weer ommetjes maken van Hugo

Update: Daar is de Rijksoverheid Routekaart

Ghe. Poetin zet prik tijdens praatje Hugo