Thans is dit land nog wel even de pisang. Vele roependen in de lage modderlanden, maar niemand met de waarheid, niemand met de kennis over de dag van morgen in pacht. De hoop is gevestigd op een verlosser. Op een Here Jezus, zoals Hij toen in het land der Gergesenen een stel duivels op verzoek in een kudde zwijnen liet varen, dewelke zich terstond van de klippen in zee lieten storten om te verdrinken.

Hugo de Jonge zal op moeten staan als redder. Zich niet meer met futiliteiten in de weer houden, zoals prikken en puntschoenen. Nee, hij moet de coronapestilentie op straffende toon bevelen zich in alle honden te laten varen, de afsluitdijk over, de zee in. Gore pitbulterriërs, vuile staffordshire-achtigen, alle dobermanns. Weg ermee, verdrinken, offeren.