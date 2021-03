Ach, Trumpie. In topvorm en uitstekende gezondheid tijdens dat optreden bij CPAC laatst. Maar na z'n liquidatie door big tech zijn dingen toch niet meer hetzelfde. Trump original 'persberichten' zoals de onderstaande zijn waar we het tegenwoordig mee moeten doen. Tweets in een email naar de mailinglist gevouwen, en dan maar hopen dat een journalist er een screenshot van tweet.

Maar goed, gister was-ie even TERUG. Telefoongesprek van 10+ minuten met een vrouw waarvan niemand begrijpt waarom ze anchor is. Ging over de huidige nieuwe migrantencrisis aan de zuidgrens, iets over covid en natuurlijk 2024. Hij zegt in 2022 te laten weten of hij in 2024 weer een gooi doet, maar hij kijkt er in ieder geval alvast uit het op te nemen tegen Meghan Markle die blijkbaar een geschikte kandidaat in zichzelf ziet.

Geen woord trouwens over misschien wel het belangrijkste geopolitieke evenement van de week, namelijk de verkiezingen in ONS LAND. En wij maar denken dat we bondgenoten waren.

Look how they massacred my boy