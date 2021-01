Dat waren veel en wilde beelden. De bestorming van de Amerikaanse grens, stenen naar Mexicaanse helikopters, de foto die Amerika niet veranderd heeft, we leerden hoe moeilijk racistisch Mexicanen eigenlijk zijn tegen hun zuiderburen en vervolgens leerden we de bovenstaande waarheid dat het karavaan voor 90 tot 95% uit mannen bestond en logistiek geleid en gevoed werd door organisatie Pueblo Sin Fronteras (Mensen Zonder Grenzen, wiki).

En nu komen ze weer, en heeft Mexico er gezien het onderstaande filmpje nóg minder zin in dan vorige keer. TeleSUR schrijft dat "Over 3,000 Hondurans Friday departed from San Pedro Sula to the border with Guatemala. It is the second migrant caravan to leave the country this week, hoping to reach the U.S. (...) Migrants expect U.S. President-elect Joe Biden to be more flexible than Donald Trump, a possibility already rejected by Washington."

En ja, dat weten deze wandelmakkers natuurlijk ook. "Een moeder die met haar 10-jarige zoon op reis is gegaan, sprak de verwachting uit dat “God ervoor zal zorgen dat Biden ons gaat helpen”." We zijn benieuwd hoe de man-vrouw-kindverdeling in dit karavaan is en wie de logistiek ditmaal op zich neemt. Meer beelden na de breek, o.a. van een karavaan dat drie maanden geleden al richting de VS vertrok.

Mexico heeft er ook nu écht geen zin in en stelt de phalanx op langs hele grens

Komen ze

Repootje op de grond

3 maanden geleden vertrok onderstaande circus