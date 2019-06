AP-achtergrondverhaal alhier. U kijkt naar het lichaam van de 25-jarige Salvadoraanse migrant Óscar Alberto Martínez Ramírez en zijn dochter Valeria van 23 maanden oud. Ze liggen op een oever van de Rio Grande in Matamoros, Mexico, waar zij over probeerden te steken naar Brownsville, Texas. Volgens hun echtgenote en moeder, de 21-jarige Tania Vanessa Ávalos, gebeurde het als volgt: Óscar was eerst samen met zijn dochter naar de overkant gezwommen, en zette haar daar veilig op de Amerikaanse oever neer. Vervolgens ging hij terug om zijn vrouw te halen, "but seeing him move away the girl threw herself into the waters. Martínez returned and was able to grab Valeria, but the current swept them both away."

De zoektocht werd zondagavond stopgezet wegens duisternis, hun lichamen werden de volgende dag enkele honderden meters van hun overstreek gevonden. Het gezin bezocht diezelfde zondag het Amerikaanse consulaat om een afspraak te krijgen voor een asielaanvraag. Maar zoals langs de hele grens staan er zo'n 800 tot 1700 namen op wachtlijst, en worden er maar 40 tot 45 per week in behandeling genomen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd tijdens hun bezoek aan het consulaat, maar later die dag besloten ze de oversteek te wagen.

Fotograaf Julia le Duc: “I was drawn to the girl’s arm on her father. It was something that moved me in the extreme because it reflects that until her last breath, she was joined to him not only by the shirt but also in that embrace in which they passed together into death.” Een soort Zuid-Amerikaanse Aylan Kurdi.