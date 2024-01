we gaan weer stemmon... in bacardi lemon

Landgenoten. Mensen in de rood-wit-blauwe gebieden. U mag binnenkort weer. De heer Wilders van de Partij voor de Vrijheid heeft hedenochtend het startschot gegeven voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2024, met een schitterend filmpje over ons prachtige Nederland dat in anderhalve minuut laat zien waar WIJ allemaal ontzettend trots op mogen zijn. Een heerlijke uitnodiging om weer op te mogen draven voor het Feest der Democratie! Allemaal leuk en aardig die gesprekken met Ome Roon. Maar het was niks en het wordt niks, met die achterbakse backstabbers van de VVD aan tafel, die willenswetens DE DWANGWET er doorheen drukten. Op naar de 76 zetels en een wijd open staande ijskast!