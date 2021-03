Ziet er fris uit Don! Misschien heeft dat unilaterale vertrek van de socials hem toch wel goed gedaan. En gelukkig maar, want hier gaan we ook niet om liegen: die halve CPAC line-up was een populistische freakshow. En natuurlijk is dat het resultaat van het Trumpisme dat conservatisme heeft vervangen, maar Trumpisme is eigenlijk alleen leuk als Trump het doet. En het is echt voor iedereen beter als vooral snuifmajoor Don Jr. en die halfgare verkering van hem zich ver van elk podium houden.

Maar goed, Trumpie was gister dus TERUG en toonde zich een showman als vanouds. In o.a. de fragmenten onder- en bovenstaand hintte hij op een Wieder Da in 2024, en dat vond het publiek natuurlijk het einde. Maar, hij houdt zijn kaarten nog even tegen de borst. De stelling dat een in 2024 een republikeinse president naar het Witte Huis terugkeert, besluit hij met de vraag: "And I wonder who that will be. Who oh who will that be?"

De hele speech!

Conservatisme.mov